Дебаты Харрис и Трампа: как изменился рейтинг кандидатов среди американцев

После дебатов рейтинг кандидатки на пост президента США Камалы Харрис вырос среди зрителей, а у ее оппонента Дональда Трампа — упал, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении CNN.

После дебатов количество "сторонников" Харрис выросло до 45%, при этом негативно к кандидату от Демократической партии относятся 44% опрошенных избирателей.

В то же время Дональда Трампа благосклонно оценили 39% опрошенных, а неблагосклонно — 51%. По данным издания, эти показатели совпадают с данными до дебатов.

После дебатов 63% опрошенных заявили, что "Харрис превзошла Трампа", но 37% с этим не согласны. Перед дебатами мнения зрителей были разделены 50 на 50.

В СМИ подчеркнули, что результаты опроса отражают мнения о кандидатах только тех избирателей, которые смотрели дебаты — общее мнение американцев может отличаться.

Также 54% зрителей заявили, что они "в определенной степени" уверены в способностях Харрис и Трампа управлять страной. Выразили полное доверие Харрис 32% опрошенных американцев, а Трампу — 36%.

Как сообщалось, во время дебатов с кандидатом в президенты США от Демократической партии Камалой Гаррис ее оппонент, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп уклонился от ответа, хочет ли он, чтобы Украина победила Россию.