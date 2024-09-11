Дебати Гарріс та Трампа: як змінився рейтинг кандидатів серед американців

Після дебатів рейтинг кандидатки на пост президента США Камали Гарріс зріс серед глядачів, а у її опонента Дональда Трампа — впав, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні CNN.

Після дебатів кількість "прихильників" Гарріс зросла до 45%, при цьому негативно до кандидатки від Демократичної партії ставляться 44% опитаних виборців.

Водночас Дональда Трампа прихильно оцінили 39% опитаних, а неприхильно – 51%. За даними видання, ці показники збігаються з даними до дебатів.

Після дебатів 63% опитаних заявили, що "Гарріс перевершила Трампа", але 37% з цим не згодні. Перед дебатами думки глядачів були розділені 50 на 50.

У ЗМІ підкреслили, що результати опитування відображають думки про кандидатів лише тих виборців, які дивилися дебати — загальна думка американців може відрізнятися.

Також 54% глядачів заявили, що вони "певною мірою" впевнені в здібностях Гарріс і Трампа керувати країною. Висловили повну довіру Гарріс 32% опитаних американців, а Трампу – 36%.

Як повiдомлялось, під час дебатів з кандидаткою у президенти США від Демократичної партії Камалою Гарріс її опонент, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп ухилився від відповіді, чи хоче він, щоб Україна перемогла Росію.