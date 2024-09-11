Количество вакансий на рынке труда наибольшее с начала вторжения

Работодатели разместили наибольшее количество вакансий на сайте Work.ua с начала большой войны - 115 482 предложения, сообщает Экономическая правда.

В последний месяц лета работодатели начали подготовку к активному поиску специалистов и разместили на Work.ua рекордное количество вакансий с начала большой войны - 115 482 вакансий. Если сравнивать с июлем 2024 года, это на 3% больше.

Отмечается, что в августе больше всего работы прибыло для педагогов и специалистов творческих профессий.

Увеличение предложений произошло почти во всех регионах, которые традиционно входят в пятерку лидеров: на Киевщине (+3%), Львовщине (+7%) и Одесской области (+3%). Прирост вакансий не обошел и Харьковскую область (+4%), которая смогла вернуться на свое место в пятерке, вытеснив оттуда Ивано-Франковскую область.

В то же время работы стало больше в Закарпатской (+ 10%), Житомирской (+ 9%), Ровенской (+ 8%), Винницкой (+ 8%) областях, а вот не прибавилось вакансий только в Днепропетровской области.

В категориях лидерах по количеству работы видим следующие тенденции:

Заметный прирост вакансий в категории "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" (11 137, +7%), где в прошлом месяце наблюдался спад. Также есть рост в категории "Медицина, фармацевтика" (8 196, + 6%).

Умеренный рост в категориях "Сфера обслуживания" (20 497, +4% к июлю), "Рабочие специальности, производство" (19 932 вакансий, +4%), "Розничная торговля" (13 979, +3%), "Логистика, склад, ВЭД" (11 790, +3%), "Администрация, руководство среднего звена" (10 153, +2%), "Бухгалтерия, аудит" (7 563, +1%).

Немного меньше вакансий в категориях "Продажа, закупка" (13 418, -1%) и "Транспорт, автобизнес" (9 014, -1%).

В то же время наибольший прирост вакансий для соискателей в категориях "Образование, наука" (5 640, +27%) и "Культура, музыка, шоу-бизнес" (778, +23%).

Еще одна категория предложений работы - вакансии с бронированием. В июне работодатели разместили 6 642 таких предложения работы, что на 16% больше по сравнению с июлем.

Наибольший рост зарплат там, где самая низкая конкуренция среди соискателей. Средняя зарплата на рынке труда продолжает расти. В августе отметка увеличилась на +2,4% до 21,5 тыс.

Наибольший рост зарплат в августе произошел в категории "Транспорт, автобизнес" (+5% к июлю, 30 тыс), которая одновременно входит в топ наименее конкурентных среди соискателей категорий. Вероятно, так работодатели пытаются конкурировать за соискателей.

Также выросли средние зарплаты в вакансиях из категорий:

"Телекоммуникации и связь" - 24 тыс, +4% к июлю;

"Финансы, банк" - 19 тыс, +3%;

"Дизайн, творчество" - 22,5 тыс, +3%;

"Секретариат, делопроизводство, АХО" - 19 тыс, +3%;

"Юриспруденция" - 20,5 тыс, +2%;

"Медицина, фармацевтика" - 21,5 тыс, +2%.

Также сообщается, что в августе 44% отзывов прислали женщины, 56% - мужчины. Доля женщин снова выросла.