Загрязнение Десны: киевлян предупредят как минимум за сутки в случае угрозы

На фоне загрязнения Десны, в случае угрозы населению, Киев проинформируют о ситуации как минимум за сутки. В частности возможны ограничения водоснабжения в отдельных местах, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление директора Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации (КГГА) Романа Ткачука во время пресс-брифинга.

Информирование населения

Как рассказал Ткачук, замеры, а также контрольные точки находятся выше по течению по Десне, в связи с чем результаты анализа получаются, например, на границе Черниговской и Киевской областей, или же за 70 км до устья реки.

"То есть за сутки как минимум мы будем знать ситуацию, когда это пятно дойдет уже по времени до ковша. Конечно мы будем проводить информирование населения города в таком случае, что надо делать и в каких местах могут быть введены какие-то ограничения по водоснабжению. Но все будет зависеть от той ситуации, с которой мы столкнемся" , - заявил Ткачук и добавил, что информирование населения состоится минимум за сутки в случае обнаружения угрозы.

Какие возможны сценарии

Генеральный директор ЧАО "АК "Киевводоканал" Олег Лысюк, в свою очередь, рассказал, что пессимистический сценарий очень маловероятен.

"То есть мы видим, что разбавление идет. Это органическое загрязнение. Органическое загрязнение - это те соединения, которые попали в виде органики в воду и они потребляют кислород. За счет этого, когда повышается химическое потребление кислорода, а уровень кислорода падает, поэтому идет мор рыбы, потому что кислорода в воде очень мало. Сейчас мы видим, что разбавление идет" . - пояснил он.

По словам Лысюка, вероятно и то, что пятно даже не дойдет до Киева в том объеме, который мог бы вызвать беспокойство. Пока же ситуация находится под контролем. Похожие загрязнения уже раньше случались и с ними эффективно боролись.

Также он добавил, что от неприятного в воде запаха избавляться будут с помощью активированного угля, который прибудет в Украину уже в пятницу, 13 сентября, от партнеров Украины.

Загрязнение рек

28 августа мэр Вышгорода Алексей Момот сообщил, что в реке Десна были обнаружены ядовитые вещества , спускающиеся с территории России по течению. Впоследствии Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины зафиксировало значительное превышение допустимых уровней загрязнения в реке Сейм .

Как рассказал глава украинского правительства Денис Шмигаль, в российском городе Теткино местный сахарный завод сбросил в реку нечистости от работы предприятия, что привело к загрязнению реки, а также морю рыб.