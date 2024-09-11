Забруднення Десни: киян попередять щонайменше за добу у разі загрози

На тлі забруднення Десни, у разі загрози населенню, Київ проінформують про ситуацію як мінімум за добу. Зокрема можливі обмеження водопостачання в окремих місцях, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява директора Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації (КМДА) Романа Ткачука під час пресбрифінгу.

Інформування населення

Як розповів Ткачук, заміри, а також контрольні точки знаходяться вище по течії по Десні, у зв'язку з чим результати аналізу отримуються, наприклад, на кордоні Чернігівської та Київської областей, або ж за 70 км до гирла річки.

"Тобто за добу як найменше ми будемо знати ситуацію коли ця пляма дійде вже по часу до ковша. Звісно ми будемо проводити інформування населення міста в такому разі, що треба робити й в яких місцях можуть бути введені якісь обмеження по водопостачанню. Але все буде залежати від тої ситуації, з якої ми стикнемося" , - заявив Ткачук й додав, що інформування населення відбудеться щонайменше за добу у разі виявлення загрози.

Які можливі сценарії

Генеральний директор ПрАТ "АК "Київводоканал" Олег Лисюк, своєю чергою, розповів, що песимістичний сценарій дуже малоймовірний.

"Тобто ми бачимо, що розбавлення іде. Це органічне забруднення. Органічне забруднення - це ті сполуки, які потрапили у вигляді органіки в воду і вони споживають кисень. За рахунок цього, коли підвищується хімічне споживання кисню, а рівень кисню падає, тому йде мор риби, бо кисню у воді дуже мало. Зараз ми бачимо, що розбавлення іде" . - пояснив він.

За словами Лисюка, ймовірно й те, що пляма навіть не дійде до Києва в тому обсязі, який міг би викликати занепокоєння. Наразі ж ситуація перебуває під контролем. Схожі забруднення вже раніше траплялись й з ними ефективно боролись.

Також він додав, що від неприємного у воді запаху позбавлятись будуть за допомогою активованого вугіллям, яке прибуде до України вже в п'ятницю, 13 вересня, від партнерів України.

Забруднення річок

28 серпня мер Вишгорода Олексій Момот повідомив, що в річці Десна було виявлено отруйні речовини, які спускаються з території Росії за течією. Згодом Державне агентство меліорації та рибного господарства України зафіксувало значне перевищення допустимих рівнів забруднення в річці Сейм.

Як розповів голова українського уряду Денис Шмигаль, у російському місті Тьоткіно місцевий цукровий завод скинув у річку нечистости від роботи підприємства, що призвело до забруднення річки, а також мору риб.