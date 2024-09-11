В Киеве временно ограничили движение транспорта через Крымскую платформу

В Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые введены в основном в центре города.﻿ Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Киева, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что в связи с проведением Саммита Крымской платформы, 11 сентября в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые введены в основном в центральной части города.