В Киеве временно ограничили движение транспорта через Крымскую платформу
В Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые введены в основном в центре города. Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Киева, сообщает Экономическая правда.
Отмечается, что в связи с проведением Саммита Крымской платформы, 11 сентября в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые введены в основном в центральной части города.
"Продолжаются меры безопасности", - добавляют в сообщении.