Большая часть военной помощи, которую Великобритания оказала Украине, состояла из старого снаряжения. К примеру, армейских ботинок, которые иначе пришлось бы утилизировать, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил Государственный контроль Великобритании, сообщает Financial Times.

При этом Министерство обороны Великобритании отправляло снаряжение, которое "подлежало утилизации или замене", считая его "непосредственно ценным для Украины". Это позволило сократить отходы и затраты на утилизацию.

Для поиска дополнительного оборудования Великобритания прибегала к инновационным методам, таким как восстановление запасных гусениц для советских танков Т-72 с помощью образцов из музея.

На фоне почти трехлетней войны, некоторые западные союзники Украины выказывают усталость в поддержке. Однако Великобритания продолжает оставаться одним из крупнейших поставщиков помощи Киеву, выделив 9,07 млрд евро, уступая только США (65,7 млрд евро) и Германии (18,85 млрд евро). Лондон пообещал продолжать оказывать помощь на уровне 3,5 млрд евро в год.

Хотя значительная часть старого оборудования имела низкую балансовую стоимость (200 млн евро), его замена обошлась бы Великобритании в 3,16 млрд евро. На данный момент Лондон потратил еще 2,81 млрд евро на новое оборудование, 585 млн евро в международный фонд и 970 млн евро на оперативную поддержку, частично через НАТО.

Глава Государственного контроля Британии Гарет Дэвис отметил необходимость сохранять баланс между поддержкой Украины и обеспечением собственной боеспособности Великобритании. Государственный контроль также выразил обеспокоенность недостаточной подготовкой украинских новобранцев, особенно в вопросах противодействия дронам.

Несмотря на некоторые ограничения, отчет высоко оценил работу Министерства обороны Великобритании, отметив его успехи в ускорении закупок оборудования, таких как системы ПВО, которые удалось поставить всего за шесть недель.

Помощь Украине от Британии

Великобритания стала одним из первых государств, которые оказали военную помощь Украине после начала полномасштабного российского вторжения. Лондон передал украинской армии современные танки Challenger 2, бронетранспортеры и другие виды вооружений, существенно укрепив обороноспособность Украины.

Ранее сообщалось, что Британия приняла решение открыто признавать применение своего оружия Вооруженными силами Украины в Курской области РФ.