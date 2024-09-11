Украина хочет, чтобы Индия стала модератором в переговорах с РФ – посол

Киев хочет, чтобы Нью-Дели был модератором переговоров и использовал свои связи с Россией, чтобы посадить Москву за стол переговоров. По словам посла Украины в Индии Александра Полищука, страна должна играть более активную роль для прекращения российской агрессии, сообщает Bloomberg, сообщает Зеркало недели.

По словам Полищука, Украина предложила Индии провести второй Саммит мира до ноября 2024 года, чтобы прекратить войну. Однако сейчас неясно, согласится ли на это Нью-Дели. Посол подчеркнул, что Индия не должна довольствоваться тем, что выступает в роли "почтальона, который передает сообщения", а должна играть "более надежную роль".

"Если Индия стремится получить постоянное место в Совете Безопасности ООН, чтобы служить собственным интересам, она устанавливает планку слишком низко" , — заявил Полищук.

Напомним, по данным Bloomberg, президент Владимир Зеленский во время визита в Киев премьер-министра Индии Нарендры Моди предложил провести в его стране второй Саммит мира. Собеседники СМИ отмечают, что если бы Нью-Дели согласился, это свидетельствовало бы о прогрессе.

Напомним, советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал на этой неделе посетит Россию для участия в саммите БРИКС и личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. С ним он будет обсуждать "мирный процесс на фоне российско-украинской войны".