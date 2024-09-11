Украина ежегодно теряет миллиарды доллларов из-за заминированных территорий - исследование

Убытки Украины из-за мин и других взрывоопасных предметов составляют 11,2 млрд долл ежегодно, что эквивалентно 5,6% ВВП Украины в 2021 году, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в исследовании Tony Blair Institute, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Украина ежегодно теряет 11,2 миллиарда долларов из-за заминированных территорий, они непосредственно влияют на потерю Украиной 4,3 млрд долл экспорта агропродукции ежегодно.

Отмечается, что наибольшие потери - из-за сокращения экспорта агропродукции и уменьшения поступлений местных налогов.

По оценкам Tony Blair Institute, более 20% регионального ВВП из-за заминированных территорий потеряли Черниговская, Сумская, Николаевская и Харьковская области. В целом местные власти недополучают более 1,1 млрд долл местных налогов.

По оценкам Всемирного банка, Украине необходимо 34,6 млрд долл, чтобы разминировать все территории. Эту сумму Украина смогла бы компенсировать менее чем через три с половиной года после полной очистки земель, отмечается в исследовании.

В 2022 году во всем мире на разминирование было потрачено 798 млн долл, из которых почти 50% получила Украина.