FT: Харрис на дебатах развеяла сомнения о неспособности противостоять Трампу на дебатах

Любые сомнения в способности Камалы Харрис противостоять Дональду Трампу были развеяны во время их дебатов 10 сентября. Тот факт, что Харрис завершила дебаты призывом к проведению еще одного раунда, о многом говорит. Неизвестно, захочет ли Трамп рискнуть и еще раз встретиться с Харрис до выборов, сообщает Зеркало недели.

По любым объективным показателям Харрис выиграла дебаты. Другое дело, согласится ли с этим среднестатистический американский избиратель. Хиллари Клинтон считалась победительницей в противостоянии с Трампом в 2016 году. Но это не помогло ей победить на выборах, отмечает Эдвард Люс, редактор и колумнист газеты Financial Times в США.

Редактор отмечает, что во время дебатов с Трампом Камала Харрис продемонстрировала свою компетентность, избежав часто приписывающих ей негативных стереотипов, в частности образа женщины, которая постоянно смеется и не может выражаться четко. Она не проявила ни одной из этих отрицательных черт, что явилось важной победой в ее выступлении.

"Хотя пока неизвестно, повлияет ли выступление Харрис на избирателей Америки, она уже получит психологические преимущества. Вероятно, это будет включать в себя повышение ее уверенности в своей способности выиграть выборы" , — пишет Люс.

Напомним, что вице-президент Камала Харрис во время дебатов в Филадельфии заявила, что администрация Байдена должна была "разгребать беспорядок, который оставил Дональд Трамп" после четырех лет его пребывания в Белом доме. Она обвинила Трампа в том, что он оставил США с "худшим уровнем безработицы со времен Великой депрессии", "худшей атакой на нашу демократию со времен Гражданской войны" и "худшей эпидемией общественного здоровья за последний век".