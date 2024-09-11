Экс-заместитель генсека НАТО будет баллотироваться на выборах президента Румынии

Бывший заместитель генсека НАТО Мирча Джоане, подавший в отставку со своего поста, примет участие в выборах президента Румынии, запланированных на конец ноября. Об этом он объявил 11 сентября в своем Facebook, сообщает Европейская правда.

Джоане отметил, что идет в президенты, потому что знает, что стране "нужны настоящие перемены".

"Я мог бы пообещать вам идеальную страну. Выдать себя за идеального политика, сказать, что все проблемы исчезнут за одну ночь. Но мы все знаем, что это не так. Мы не идеальны. Я не идеальный. Но знаете, что мы можем сделать ? Мы можем работать. Засучив рукава, строить лучшую страну» , – написал Джоане.

Румыния нуждается в лидерах, которые слушают, понимают и действуют профессионально, добавил он.

Ранее Джоане заявил, что объявит об участии в выборах "после того, как закончит свою работу в НАТО".

Джоане 3 сентября подал в отставку перед грядущей сменой руководства Североатлантического альянса.

Первый тур президентских выборов в Румынии пройдет 24 ноября, а второй – 8 декабря. Нынешний президент, представитель национал-либералов Клаус Иоганнис, не может остаться на своей позиции на третий срок.