Иран передал ракеты России: какие риски для Украины и будет ли ответ США

Иран передал России баллистические ракеты, которые могут быть использованы против Украины, сообщает РБК-Украина.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Российская Федерация получила баллистические ракеты от Ирана и, возможно, применит их против Украины в течение следующих нескольких недель. Иранская миссия при ООН официально отрицает, что Тегеран поставляет свои баллистические ракеты в РФ.

Однако член комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента этой страны Ахмад Бахшаешь Ардестани заявил, что поставка ракет и беспилотников – это "часть бартера" с Россией. Конкретная номенклатура поставленного пока неизвестна. Однако ранее РФ просила ракеты Fath 360, которые могут поражать целые в радиусе 120 километров.

Что стоит за предоставлением баллистики: Украина и Ближний Восток

Решение Ирана предоставить России баллистические ракеты не спонтанно. Сообщения от инсайдеров о возможности такого шага в европейских и американских медиа появлялись с начала 2024 года. С одной стороны, поставки откладывались из-за необходимости подготовить персонал.

С другой стороны, Иран долгое время не шел на такое повышение ставок в отношениях с США. В отличие от "Шахедов", полетящие в Украину баллистические ракеты могут нанести серьезные разрушения, следовательно меняют ситуацию на поле боя в целом. Это автоматически создает еще большее напряжение с США.

В свою очередь позиция Вашингтона важна для Ирана в контексте событий на Ближнем Востоке. Ситуация там давно балансирует на грани большой региональной войны.

Напомним, напряжение продолжается с 7 октября прошлого года, когда ХАМАС совершил террористическое нападение на Израиль, а тот в ответ начал военную операцию против террористов в Секторе Газа. На сторону ХАМАС встал Иран и союзные ему группировки. Особенно драматичной ситуация стала в августе этого года, когда в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаила Гания. В ответ на его ликвидацию Иран пригрозил отплатить, однако привязал возможность мести к переговорам Израиля с ХАМАС при посредничестве США.

Пока переговоры тормозятся, в Иране, похоже, окончательно разочаровались относительно взаимопонимания с Западом. Так что предоставление баллистических ракет – это среди прочего сигнал для США. Что важно, обмен военной техникой между Ираном и Россией добавляет проблемы на обоих фронтах: и в Украине, и на Ближнем Востоке.

"В обмен на ракеты Иран давно просил технологии. Где слабые места Ирана: это авиация и это противоракетная оборона и противовоздушная оборона. Ирану интересны эти вещи" , – говорит в комментарии РБК-Украина главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус.

Речь идет по крайней мере об истребителях Су-35 и комплексах ПВО С-400. Обе страны договаривались об их поставках еще в прошлом году. В американских медиа были сообщения о первых поставках самолетов в апреле этого года, однако Иран официально опровергает факт поставок, как и другие подобные случаи.

Баллистические ракеты дают России дополнительные возможности обстреливать Украину, а российские самолеты и ПВО усиливают возможности Ирана противодействовать Израилю в потенциальной войне.

Ответные санкции против Ирана

В ответ на предоставление России баллистических ракет США и Великобритания объявили о новых санкциях против Ирана. В санкционном списке Соединенных Штатов – 10 физических, 6 юридических лиц и 4 судна, по которым Иран поставлял России оружие. Также США наложили дополнительные ограничения на авиакомпанию Ирана Iran Air.

Великобритания, Франция и Германия, в свою очередь, объявили о новых санкциях против воздушного транспорта Ирана, включая отмену двусторонних соглашений с Исламской Республикой. Однако отдельной проблемой, как и в случае с Россией, остается эффективность ограничений.

"Опыт Ирана – это опыт того, как санкции не работают. И России, когда началась полномасштабная война в отношениях с Ираном, в первую очередь интересен опыт, как обходить санкции" , – говорит Иван Усс. ﻿

"Что серьезного обещают, я думаю, что это, прежде всего, усиление контроля за теми санкциями, которые есть, и самое главное – вторичные санкции. Ибо, как показывает опыт, и против России, и против Ирана могут быть наиболее действенны именно такие ограничения, то есть санкции против стран, которые будут что-либо поставлять в Россию или Иран" - добавил эксперт.

Равно как и Россия, Иран широко использует теневой флот танкеров для нелегального экспорта своих энергоресурсов на мировые рынки. По данным компании TankerTrackers, теневыми танкерами в 2023 году Иран в среднем экспортировал более 1,7 млн. баррелей нефти и нефтепродуктов.

Перспективы снятия запрета на дальнобойные удары по РФ

С поставкой иранских баллистических ракет для Украины и союзников встает вопрос как нивелировать этот фактор и свести вред от него к минимуму. Один из способов – предоставить Украине дополнительные комплексы ПВО, способные сбивать баллистику. Однако имеющихся у союзников, прежде всего Patriot, не хватает. Не говоря уже, что для их развертывания требуется время.

Другой вариант – разрешить Украине бить по платформам на территории России, с которых иранские ракеты запускаются. В конце июня The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников отмечало, что США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по России на расстоянии до 100 км от границы. Разрешение не распространяется на ключевые аэродромы в России. также существует запрет на удары большей дальности. Кроме того, США запретили бить в глубь России британскими ракетами Storm Shadow, поскольку в них используются детали американского производства.

На фоне поставок из Ирана в Вашингтоне дискуссии о снятии запрета получили новый импульс. Президент США Джо Байден 10 сентября заявил, что его администрация "работает над этим вопросом". На пятницу 13 сентября на этот счет запланирован разговор Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Также ожидаются трехсторонние консультации между Вашингтоном, Лондоном и Киевом в ходе совместного визита в Украину главных дипломатов США и Великобритании.

По данным Times, предположительно, вопрос будет решен до встречи мировых лидеров на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, которая запланирована на 22-23 сентября.

Напомним, Украина рассматривает разные варианты ответа на поставки иранских ракет России, включая расторжение дипломатических отношений с Ираном.

При написании материала использовались публикации Washington Post, CNN, Reuters, TankerTrackers и комментарии главного консультанта Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Ивана Уса.