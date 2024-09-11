Украина и Литва подписали меморандум о сотрудничестве в оборонной сфере

Украина и Литва подписали в среду меморандум о сотрудничестве в оборонной сфере, сообщает Европейская правда.

Меморандум был подписан в рамках оборонно-промышленного форума в Киеве, отметил Науседа.

"Занятость в оборонной промышленности растет, а высокие технологии и инжиниринг помогают разрабатывать современные решения для поля боя. Объединенные усилия приведут Украину к победе" , – написал президент Литвы Гитанас Науседа.

В пресс-службе президента Литвы уточнили, что меморандум о взаимопонимании по оборонному сотрудничеству между Литвой и Украиной подписали литовская и украинская конфедерации промышленников.

В своей речи на форуме Науседа подчеркнул, что победа Украины – это "наш единственный выбор, и мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы обеспечить победу Украины".

По словам Науседы, достижение победы требует мобилизации оборонного потенциала для обеспечения хорошо оснащенных войск на передовой, а также разработки новых технологий, вооружения, методов ведения войны и инновационных подходов.

Науседа также выступил на саммите Крымской платформы, где призвал не привыкать к системным нарушениям Россией прав человека в оккупированном Крыму.