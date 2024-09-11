Генштаб: Враг больше всего атакует на Покровском направлении

С начала суток количество боевых столкновений возросло до 58. Россияне пытаются использовать преимущество в живой силе и поддержку из воздуха.﻿ Со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 11 сентября, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По данным Генштаба, горячее всего сейчас на Покровском и Кураховском направлениях.

Россияне продолжают применять авиацию и артиллерию по приграничным районам Сумской и Черниговской области.

В частности, под артиллерийскими ударами оказались районы населенных пунктов Поповка, Грабовское, Порозок, Александровка, Бояро-Лежачи, Любимовка, Новая Слобода, Белая Береза, Мезеновка, Клюсы, Семеновка, Николаевка, Красный Хутор. Также противник нанес авиационные удары по Семеновке, Иващенково, Владимировке, Белой Березе, Свободной Слободе, Кондратовке и Поповке, в целом сбросив 14 авиационных бомб.

На Харьковском направлении россияне дважды штурмовали позиции наших подразделений в районах Гатища и Тихого, в настоящее время бои еще продолжаются.

Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи Лозовой и Глушковки атаки отбиты, у Синьковки продолжается бой.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Макеевки, Невского, Тернов, Грековки, Дружелюбовки и Тевердохлебово. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже девять боестолкновений, три из них до сих пор продолжаются. Ситуация контролируемая.

На Торецком направлении произошло три атаки противника. Враг штурмовал в районах населенных пунктов Торецк и Нелиповка.

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты осуществили уже 16 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Гродовки, Новотроицкого, Новогродовки, Селидово и Михайловки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 13 атак противника, три боя еще продолжаются. Самый активный враг возле Новотроицкого и Михайловки. Подвергся ударам НАРами из вооружения штурмовой авиации Александрополь.

На Кураховском направлении с начала суток захватчики 14 раз атаковали наши подразделения. Пытались продвинуться вблизи Константиновки, Украинска и Георгиевки. Восемь боев до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении отражены три штурмовых действия противника в сторону Угледара.

В районе Малой Токмачки на Ореховском направлении оккупанты дважды безуспешно пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор. Также враг нанес ракетный удар по Днепровскому.

На Приднепровском направлении четыре атаки захватчиков не имели успеха.