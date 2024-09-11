Британия призвала Россию возобновить взаимодействие с ОБСЕ

Правительство Великобритании призвало Россию возобновить взаимодействие с Форумом по сотрудничеству в области безопасности (ОБСЕ). Этот шаг сделан для того, чтобы прекратить войну в Украине. Со ссылкой на The Guardian, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Военно-политический советник британской делегации в ОБСЕ Анкур Нараян в своем выступлении в Вене заявил, что если Россия действительно хочет мира, то может обеспечить выполнение нескольких пунктов для этого.

"Россия утверждает, что хочет мира. Мир она может обеспечить, если отведет все свои войска за пределы международно признанных границ Украины. Россия утверждает, что она серьезно настроена на диалог и уменьшение рисков. Если это правда, она должна серьезно и профессионально восстановить взаимодействие с ОБСЕ, которая собирается еженедельно, в соответствии с мандатом, предоставленным нашими министрами" , - подчеркнул он.

Напомним, что в июле этого года Россия приостановила свое участие в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Это произошло после того, как россияне пожаловались на "тотальную русофобию" в организации.

Отметим, что разговоры о том, что Россия хочет прекратить свое участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ, начались еще с февраля этого года. Тогда глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что ПА ОБСЕ является "несамостоятельной и политизированной организацией".

Однако вышла из организации Россия через несколько дней после того, как ПА ОБСЕ приняла резолюцию, признавшую действия российских оккупантов в Украине геноцидом.