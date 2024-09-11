Британия вызвала иранского дипломата из-за передачи баллистики РФ

Великобритания вызвала иранского дипломата. Это произошло после заявлений о передаче Ираном ракет в Россию. Со ссылкой на Sky News, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало временного поверенного в делах Ирана в связи с передачей баллистических ракет России.

В заявлении говорится, что правительство Великобритании "четко заявляет, что любая передача баллистических ракет России будет рассматриваться как опасная эскалация, что повлечет за собой значительную реакцию".