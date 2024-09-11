Подозреваемого в избиении экс-военного в Смеле взяли под стражу
В Смеле Черкасской области суд арестовал без права внесения залога 28-летнего подозреваемого в избиении бывшего военнослужащего.
"По ходатайству прокурора подозреваемому в избиении военнослужащего в г. Смела избрана мера пресечения - содержание под стражей", - говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.
Как пишет "Суспільне Черкаси" суд арестовал подозреваемого на 60 дней без определения размера залога. Защита просила отпустить подозреваемого под залог.