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Подозреваемого в избиении экс-военного в Смеле взяли под стражу

Подозреваемого в избиении экс-военного в Смеле взяли под стражу
Фото: Facebook

В Смеле Черкасской области суд арестовал без права внесения залога 28-летнего подозреваемого в избиении бывшего военнослужащего.

"По ходатайству прокурора подозреваемому в избиении военнослужащего в г. Смела избрана мера пресечения - содержание под стражей", - говорится в сообщении﻿ Офиса генерального прокурора.

Как пишет﻿ "Суспільне Черкаси" суд арестовал подозреваемого на 60 дней без определения размера залога. Защита просила отпустить подозреваемого под залог.

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