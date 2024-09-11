Підозрюваного у побитті ексвійськового у Смілі взяли під варту
У Смілі Черкаської області суд заарештував без права внесення застави 28-річного підозрюваного у побитті колишнього військовослужбовця.
"За клопотанням прокурора підозрюваному у побитті військовослужбовця у м. Сміла обрано запобіжний захід - утримання під вартою", - йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.
Як пише "Суспільне Черкаси", суд заарештував підозрюваного на 60 днів без визначення розміру застави. Захист просив відпустити підозрюваного під заставу.