Close button

Підозрюваного у побитті ексвійськового у Смілі взяли під варту

Підозрюваного у побитті ексвійськового у Смілі взяли під варту
Фото: Facebook

У Смілі Черкаської області суд заарештував без права внесення застави 28-річного підозрюваного у побитті колишнього військовослужбовця.

"За клопотанням прокурора підозрюваному у побитті військовослужбовця у м. Сміла обрано запобіжний захід - утримання під вартою", - йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.﻿

Як пише "Суспільне Черкаси", суд заарештував підозрюваного на 60 днів без визначення розміру застави. Захист просив відпустити підозрюваного під заставу.

Новини

Популярні теми форуму

analytics