Британия объявила о пакете помощи Украине более чем на 600 млн фунтов

Великобритания объявила о выделении не менее 242 млн фунтов стерлингов на поддержку Украины перед лицом непрерывных российских атак, а также о развертывании 484 млн долларов финансовой поддержки и поставки военного оборудования.﻿ Об этом говорится в сообщении МИД Великобритании по случаю визита министра Дэвида Лемми в Киев, сообщает Европейская правда.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми и Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердили совместную поддержку Украины со стороны Великобритании и США во время совместного визита в Киев сегодня. Это первый в истории совместный визит министра иностранных дел Великобритании и государственного секретаря США, который подчеркивает непоколебимую решимость Великобритании и США поддерживать Украину, отметили в ведомстве.

Во время своего первого визита в должности министра иностранных дел в Украину Лемми объявил о выделении Украине не менее 600 миллионов фунтов стерлингов на поддержку против незаконного вторжения РФ.

242 миллиона фунтов стерлингов будут выделены в 2024-2025 годах на неотложные гуманитарные, энергетические и стабилизационные потребности, а также на поддержку реформ, восстановление и реконструкцию. Поскольку российские ракетные и беспилотные атаки продолжают убивать мирных жителей и разрушать жизненно важную инфраструктуру, это обязательство обеспечит поддержку наиболее уязвимых слоев населения в Украине, а также поддержку долгосрочных экономических, восстановительных и энергетических потребностей.

Министр иностранных дел также объявил о намерении до конца года предоставить кредитные гарантии на сумму 484 миллиона долларов для кредитования Всемирного банка с целью укрепления экономической стабильности Украины.

Эти средства будут направлены на поддержку жизненно важных государственных услуг, включая поддержку работы школ и больниц, выплату заработной платы государственным служащим и финансирование пенсий.

"Поддержка Украины со стороны Великобритании является непоколебимой. Наше обязательство выделить более 600 миллионов фунтов стерлингов является последним шагом в нашей долговременной поддержке Украины. Это обеспечит жизненно важную поддержку украинцам, которые продолжают терпеть непрерывные российские атаки" , – заявил Лемми.

Нынешнее финансирование включает 100 миллионов фунтов стерлингов на гуманитарную помощь, которая поддержит наиболее уязвимых украинцев, в том числе тех, кто живет в общинах на линии фронта непрекращающихся российских атак, а также тех, кто переместился в соседние страны и общины.

Дополнительные 20 миллионов фунтов стерлингов удвоят нынешнюю поддержку на необходимые ремонтные работы и защиту электросетей, восстановят доступ к жизненно важным источникам энергии и укрепят энергетическую инфраструктуру Украины.

40 миллионов фунтов стерлингов будут направлены на стабилизацию и скорейшее восстановление, чтобы Украина не только победила в войне, но и смогла сделать первый шаг к миру. Это финансирование включает жизненно важную помощь Украине в противостоянии российской агрессии, поддержку стабилизации недавно освобожденных территорий, а также финансирование работы по привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях, совершенных в Украине.

Министр иностранных дел также объявит о первой инвестиции в Украину от British International Investment, британского института финансирования развития в рамках инициированной G7 Инвестиционной платформы для Украины. Эта поддержка Программы содействия торговле Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере 30 миллионов фунтов стерлингов будет способствовать увеличению торговых потоков критически важных товаров, включая продукты питания, в Украине.

Министр обороны также подтвердил, что в рамках обязательств правительства увеличить и ускорить предоставление военной помощи Украине, объявленных в апреле, в частности, ракеты противовоздушной обороны, оборудование для истребителей F16, самоходные пушки AS90 и запасные стволы к ним, военные катера и морские пушки, уже доставлены в Украину.

Кроме того, сегодня министр обороны также объявил, что до конца года в Украину будут доставлены сотни дополнительных зенитных ракет, десятки тысяч дополнительных артиллерийских боеприпасов и больше бронетехники.

На днях Европейская комиссия анонсировала выделение дополнительных 40 млн евро Украине на фоне непрекращающихся российских атак на энергетическую инфраструктуру.

А правительство Швеции в четверг, 5 сентября, приняло решение направить почти 44 млн евро на поддержку тепло– и энергоснабжения в Украине.