Загрязненные воды из Сейма достигнут Киевщины 14-16 сентября - Минсреды

Загрязненная вода из реки Сейм, на поверхности которой ранее замечали масляную пленку и мертвую рыбу, может достичь Киевщины 14–16 сентября. Однако очистные сооружения "должны справиться" с загрязнением, сообщает Украинская правда.

Об этом в эфире телемарафона рассказала министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

По ее словам, в Киевской области экологи не фиксируют загрязнений, но местный водоканал и ведомство готовятся к их вероятному приближению.

"Если поначалу Укргидрометцентр прогнозировал, что загрязнение достигнет водозаборов Киевщины где-то 10-11 сентября, то сейчас этот прогноз уже сместился на 14-16. Также следует сказать, что на Киевщине загрязнение не фиксируется" , - пояснила глава Минокружения.

Несмотря на готовность очистных сооружений удержать опасный поток, специалисты установили специальные сетки, которые будут служить дополнительным физическим барьером.

Министр утверждает, что эти меры помогут уберечь водоемы от загрязнения, в частности погибшей рыбой.

Также Гринчук добавила, что загрязнение, ранее наблюдавшееся на реке Десна в Черниговской области, уже "не имеет однородного характера" и фиксируется точечно.

Ранее специалисты установили аэрационные установки, чтобы обезопасить флору и фауну водоемов Черниговщины. Три специальных устройства работали в районе Чернигова, еще два должны начать работать со временем.