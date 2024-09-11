Забруднені води із Сейму досягнуть Київщини 14-16 вересня - Міндовкілля

Забруднена вода із річки Сейм, на поверхні якої раніше помічали масляну плівку та мертву рибу, може досягти Київщини 14–16 вересня. Однак очисні споруди “мають впоратися” із забрудненням, повідомляє Українська правда.

Про це в етері телемарафону розповіла міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

За її словами, наразі в Київській області екологи не фіксують забруднень, але місцевий водоканал та відомство готуються до їхнього ймовірного наближення.

"Якщо спочатку Укргідрометцентр прогнозував, що забруднення досягне водозаборів Київщини десь 10-11 вересня, то зараз цей прогноз уже змістився на 14-16-те. Також слід сказати, що на Київщині забруднення не фіксується" , – пояснила очільниця Міндовкілля.

Попри готовність очисних споруд утримати небезпечний потік, фахівці встановили спеціальні сітки, які слугуватимуть додатковим фізичним бар’єром.

Міністерка стверджує, що ці заходи допоможуть вберегти водойми від забруднення, зокрема загиблою рибою.

Також Гринчук додала, що забруднення, яке раніше спостерігали на річці Десна в Чернігівській області, вже "не має однорідного характеру" і фіксується точково.

Раніше спеціалісти встановили аераційні установки, аби убезпечити флору та фауну водойм Чернігівщини. Три спеціальні пристрої працювали в районі Чернігова, ще два мають почати працювати згодом.