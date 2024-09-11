В Минобороны Литвы настаивают на сбивании силами НАТО российских дронов

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас призвал изменить алгоритм миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии после того, как в Латвии недавно упал российский военный дрон. Слова Кащюнаса цитирует телеканал LRT, сообщает Европейская правда.

По словам главы Минобороны Литвы, миссия Альянса "должна не только патрулировать, но и, при необходимости, если позволяет время, сократить цепочку принятия решений на уровне НАТО, чтобы они могли немедленно взлетать и уничтожать беспилотники".

Кащюнас считает, что в случае обнаружения угрозы нарушения беспилотником воздушного пространства НАТО, информация об этом должна быстро передаваться в штаб-квартиру Альянса.

"Штаб-квартира НАТО оценивает ситуацию, достаточно ли доказательств того, что это именно вражеский беспилотник, а не какой-то другой потерянный самолет, и тогда принимается быстрое решение о развертывании самолетов воздушной полиции. Это определенный алгоритм, и его нужно ускорить" , – отметил литовский министр.

Отвечая на вопрос о реакции Вильнюса в случае нарушения воздушного пространства страны беспилотником агрессора, Кащюнас сказал, что это должно быть коллективное решение НАТО.