Британия разрешила Украине бить ракетами Storm Shadow по РФ - The Guardian

Великобритания, вероятно, уже приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России. Пока это официально не подтверждено. Со ссылкой на The Guardian, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По данным The Guardian, в Британии уже принято решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России. Вероятно, об этом не будет объявлено в пятницу на встрече премьер-министра Британии Кира Стармер и президента США Джо Байденом в Вашингтоне.

Как пишет издание, вероятно, совместный визит госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Ламми в Киев не состоялся бы, если бы не было положительного решения по Storm Shadow.

Скорее всего, публичное заявление о ракетах дальнего радиуса действия в Киеве будет считаться чрезмерно провокационным. Вполне вероятно, что вокруг использования Украиной ракет, дальность которых составляет более 300 километров, все еще будут существовать ограничения, чтобы избежать необдуманных или ненужных атак.

Украина получает дальнобойные ракеты от Британии, США и Франции, однако до сих пор является ограничением ударов по территории России.

По словам Джона Кирби, США продолжают вести частные переговоры с Украиной по этой теме.

Также на днях стало известно, что президент США Джо Байден встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Одной из тем их встречи будет разрешение ВСУ наносить удары вглубь России. Также по данным СМИ, Блинкен во время своего визита в Киев предположительно объявит о предоставлении разрешения ВСУ избивать по РФ дальнобойным оружием.

Также президент ВладимирЗеленский заявил, что провел встречу с Госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми.