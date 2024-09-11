США вводят импортные ограничения на культурные ценности из Украины

Заместитель государственного секретаря США Ричард Верма объявил о введении Соединенными Штатами чрезвычайных импортных ограничений на культурные ценности из Украины. Об этом он заявил во время торжеств ко Дню Независимости Украины в Украинском доме в Вашингтоне, сообщает Укринформ.

«Чтобы по﻿мочь Украине защитить ее наследие, я рад сообщить, что Соединенные Штаты с сегодняшнего дня вводят чрезвычайные ограничения на импорт определенных категорий культурных ценностей из Украины с целью предотвращения торговли, а также для возвращения награбленного наследия в Украину, которой оно принадлежит по праву» , - заявил представитель администрации США.

Он подчеркнул, что культурное наследие Украины является источником устойчивости украинского народа и одновременно объектом российской агрессии.

Верма убежден, что с помощью и поддержки международного сообщества Украина обязательно победит в войне, развязанной РФ.

Он в очередной раз подтвердил готовность Соединенных Штатов и дальше помогать Украине строить будущее путем оказания поддержки в сферах обороны, экономики, энергетической отрасли и т.д.