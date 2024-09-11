США запроваджують імпортні обмеження на культурні цінності з України

Заступник державного секретаря США Річард Верма оголосив про запровадження Сполученими Штатами надзвичайних імпортних обмежень на культурні цінності з України.﻿ Про це він заявив під час урочистостей до Дня Незалежності України в Українському домі у Вашингтоні, повідомляє Укрінформ.

«Щоб допомогти Україні захистити її спадщину, я радий повідомити, що Сполучені Штати відсьогодні вводять надзвичайні обмеження на імпорт певних категорій культурних цінностей з України з метою запобігання торгівлі, а також для повернення награбованої спадщини в Україну, якій вона належить по праву» , - заявив представник адміністрації США.

Він підкреслив, що культурна спадщина України є джерелом стійкості українського народу та водночас – об’єктом російської агресії.

Верма висловив переконання, що за допомогою та підтримки міжнародної спільноти Україна обов’язково переможе у війні, розв’язаній РФ.

Він укотре підтвердив готовність Сполучених Штатів і надалі допомагати Україні будувати майбутнє шляхом надання підтримки у сферах оборони, економіки, в енергетичній галузі тощо.