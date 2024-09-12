Над Хмельницкой областью сбили 10 дронов, в результате атаки загорелся склад

Армия РФ в ночь на 12 сентября атаковала ударными беспилотниками Хмельницкую область, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Хмельницкой обладминистрации Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью во время сигнала "воздушная тревога" наши силы ПВО уничтожили 10 вражеских беспилотников типа Shahed" , — рассказал он.

В результате атаки, по словам Тюрина, вспыхнул пожар на складе хранения мебельной продукции. Спасатели гасят пожар.

Как сообщалось, ночью в Киеве трижды раздавалась воздушная тревога, россияне атаковали столицу дронами.