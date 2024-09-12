Над Хмельницькою областю збили 10 дронів, внаслідок атаки спалахнув склад
Армія РФ у ніч на 12 вересня атакувала ударними безпілотниками Хмельницьку область, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомив голова Хмельницької обладміністрації Сергій Тюрін.
"Сьогодні вночі під час сигналу "повітряна тривога" наші сили ППО знищили 10 ворожих безпілотників типу Shahed", — розповів він.
Внаслідок атаки, за словами Тюріна, спалахнула пожежа на складі зберігання меблевої продукції. Рятувальники приборкують займання.
Як повiдомлялось, вночі в Києві тричі лунала повітряна тривога, росіяни атакували столицю дронами.