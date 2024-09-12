Белый дом финализирует ослабление ограничений для ударов Украины по РФ – источники

Белый дом финализирует работу над планом ослабления ограничений на использование Украиной оружия, предоставленного США, для нанесения ударов по российской территории. Об этом изданию Politico стало известно от западного чиновника и двух других людей, знакомых с ходом обсуждений, сообщает Европейская правда.

По словам одного из участников дискуссий, переговоры проходили в тесном кругу небольшой группы чиновников в Белом доме.

Детали плана все еще согласовывают. Но официальные лица в Вашингтоне, Лондоне и Киеве в последние дни обсуждали расширение территории внутри России, по которой Украина может нанести удар оружием американского и британского производства.

Они также обсуждали, как предотвратить новые трансграничные атаки со стороны России – включая то, что США согласились разрешить Украине использовать британские ракеты дальнего радиуса действия, которые содержат американские компоненты, для нанесения ударов по территории России.

Нынешние переговоры между Вашингтоном и Киевом знаменуют собой значительное изменение в тональности по сравнению с теми, которые две страны вели в начале лета. Они свидетельствуют о том, что администрация Байдена, возможно, готова наконец согласиться на просьбу Киева позволить украинским военным сильнее защищать себя и делать более агрессивные шаги внутри России.

В течение нескольких месяцев высокопоставленные чиновники США сопротивлялись призывам Киева и других европейских стран снять все ограничения на использование переданного американского дальнобойного оружия для поражения территории РФ.

Отвечая на вопрос, снимет ли администрация ограничения на дальнобойное оружие, Байден сказал журналистам во вторник: "Мы работаем над этим".

Разговоры об этом приобрели особую остроту в последние дни после того, как США подтвердили, что Иран успешно доставил баллистические ракеты в Россию.