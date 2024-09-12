На фронте уменьшилось количество боев: за сутки 105 столкновений

За прошедшие сутки зафиксировано 105 боевых столкновений, в то время как вчера было 133 боя. Больше всего вражеских атак и дальше на Покровском (30) и Кураховском (23) направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 12 сентября.

По уточненной информации, за вчерашний день противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам семь ракетных ударов, применив 16 ракет, 70 авиационных ударов (задействовал, в частности, 84 КАБ), совершил 5028 обстрелов, 145 из них - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Иващенково, Владимировка, Белая Береза, Свободная Слобода, Кондратовка, Яструбино, Смолино Сумской области; Семеновка, Николаевка Черниговской области; Купянск Харьковской области; Щербиновка, Александрополь, Озаряновка, Дружба, Часов Яр, Николаевка, Щурово, Константиновка, Угледар, Урожайное, Розовка, Большая Новоселка, Благодатное Донецкой области; Белогорье Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 32 удара по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили шесть средств ПВО, три орудия на огневых позициях, одну станцию радиоэлектронной борьбы, два средства дистанционного минирования и два других важных объекта русских захватчиков.

В Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло три боевых столкновения в районах Гатища, Липцев и Тихого.

На Купянском направлении зафиксировано 16 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Лозовой, Синьковки, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки.

На Лиманском направлении наши войска отражали 11 штурмовых действий оккупантов в районах Макеевки, Невского, Тернов, Грековки, Дружелюбовки и Тевердохлебового и Дибровы.

На Северском направлении Силами обороны отражена одна атака вблизи Выемки.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил шесть атак. Усилия сосредотачивались в районах населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Дачное.

На Покровском направлении наши защитники отражали 30 атак. Основные усилия враг сосредоточил в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Гродовки, Новотроицкого, Новогродовки, Селидового и Михайловки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Константиновки, Украинской и Георгиевки. В общем, враг 23 раза пытался прорвать оборону наших войск в этом направлении.

На Времивском направлении оккупанты совершили четыре атаки наших позиций в направлении Угледара. Противник успеха не имел.

На Ореховском направлении произошло два, безуспешных для врага боестолкновения неподалеку от Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении потери позиций и территорий не допущены. Украинские воины успешно отразили семь атак российских захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без значительных конфигураций.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, с территории РФ активно применял авиацию, совершал обстрелы приграничных населенных пунктов.