В Ивано-Франковске задержали мужчин, избивших военного – полиция

В Ивано-Франковске задержали трех молодых людей, которые накануне избили военного. Один из них является несовершеннолетним, сообщает Левый берег.

Как отметили в Нацполиции, нападающими оказались трое жителей Ивано-Франковской территориальной громады. Фигурантам 26, 21 и 17 лет. 26-летний злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.

В центре Ивано-Франковска они отдыхали и употребляли спиртные напитки. К ним подошел военный и попросил средства на собственные нужды. Но на такую просьбу молодые люди отреагировали агрессивно. Между ними и участником боевых действий возник словесный конфликт, переросший в драку.

Конфликт увидели случайные свидетели, один из которых и обратился в полицию. Полицейские немедленно выехали на место происшествия, опросили свидетелей, установили потерпевшего. 40-летний военнослужащий, житель Ивано-Франковска, был обнаружен по месту жительства. Его доставили в медицинское учреждение. Медики диагностировали у него многочисленные ушибы головы и тела.

В результате столкновения пострадал случайный прохожий, увидевший избиение военнослужащего и пытавшийся заступиться за него. Жителя с телесными повреждениями также доставили в больницу.

Свою вину фигуранты признали. 26 и 21-летних злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении трем фигурантам подозрения по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Такое правонарушение карается на срок до четырех лет лишения свободы.