Российские войска разрушили мост между Покровском и Мирноградом

Российские войска разрушили Дмитровский мост в прифронтовом Покровске Донецкой области. Он соединял город с Мирноградом, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают местные СМИ и городская Покровская военная администрация в Telegram.

В сети опубликовали фото уничтоженного Дмитровского моста в Покровске. Он соединял Покровск с городом Мирноград.

Покровская ГВА сообщила, что за прошедшие сутки российские войска дважды попали в инфраструктурные объекты. Около 10:50 оккупанты обстреляли восточную часть Покровска, возле одного из путепроводов было попадание. Из-за взрывной волны также были повреждены жилые многоквартирные дома.

Сегодня около 4:40 россияне попали в дорожно-транспортный объект и разрушили одну из секций путепровода.

По информации местных властей, информации о пострадавших не поступало.

Ситуация в Покровске

Напомним, в районе Покровска Донецкой области в течение последних месяцев продолжаются активные боевые действия. Это направление - самый тяжелый участок фронта. Оккупационные войска подходят к окрестностям города.

В Покровске прекратили работу ряд учреждений из-за ситуации с безопасностью. Местных жителей призывают срочно эвакуироваться.

Также оккупанты перебили водоснабжение в Покровск. Донецкая ОВА сообщает, что возобновить подачу воды пока невозможно. Кроме того, россияне повредили объект газотранспортной системы, поэтому Покровск и соседние населенные пункты остались без газа.