Російські війська зруйнували міст між Покровськом та Мирноградом

Російські війська зруйнували Дмитрівський міст у прифронтовому Покровську Донецької області. Він сполучав місто з Мирноградом, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та Покровська міська військова адміністрація у Telegram.

У мережі опублікували фото знищеного Дмитрівського мосту у Покровську. Він з'єднував Покровськ з містом Мирноград.

Покровська МВА повідомила, що минулої доби російські війська двічі поцілили у інфраструктурні об’єкти. Близько 10:50 окупанти обстріляли східну частину Покровську, біля одного зі шляхопроводів було влучання. Через вибухову хвилю також були пошкоджені житлові багатоквартирні будинки.

Сьогодні близько 4:40 росіяни поцілили в дорожньо-транспортний об’єкт та зруйнували одну із секцій шляхопроводу.

За інформацією місцевої влади, інформації щодо постраждалих не надходила.

Ситуація у Покровську

Нагадаємо, у районі Покровську Донецької області протягом останніх місяців тривають активні бойові дії. Цей напрямок - найважча ділянка фронту. Окупаційні війська підходять до околиць міста.

У Покровську припинили роботу низка установ через загрозливу ситуацію з безпекою. Місцевих жителів закликають терміново евакуюватися.

Також окупанти перебили водопостачання до Покровська. Донецька ОВА повідомляє, що відновити подачу води наразі неможливо. Крім того, росіяни пошкодили об’єкт газотранспортної системи, тому Покровськ та сусідні населені пункти залишилися без газу.