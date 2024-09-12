ВСУ поразили систему ПВО "Бук" и зенитную установку оккупантов – ОСГВ "Таврия"

Силы обороны поразили две системы противовоздушной обороны (ПВО) россиян в районах Украинки и Покровска. В частности были поражены автомобили, дроны и не только. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Особенно хочется выделить поражение двух систем противовоздушной обороны. Это один зенитно-ракетный комплекс "Бук" в районе Украинки на Ореховском направлении, а также зенитная установка "23-2" в районе Покровского" , - рассказал Лиховой.

В частности Силы обороны поразили:

15 автомобилей;

4 беспилотника;

Также растет статистика уничтожения вражеских разведывательных FPV-дронов украинскими БпЛА.

"За вчерашние сутки было 4 таких поражения на нашей операционной зоне" , - добавил он.

Что известно о "Буке" и "23-2"

Зенитно-ракетный комплекс "Бук" (ЗРК) - это советская и российская система средней дальности, предназначенная для перехвата и уничтожения аэродинамических целей, таких как самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, а также для борьбы с тактическими баллистическими ракетами. Система имеет несколько модификаций, в частности "Бук-М1", "Бук-М2" и "Бук-М3", каждая из которых имеет улучшенные характеристики радиолокационного обнаружения и поражения целей.

Зенитная установка ЗУ-23-2 - советская двуствольная автоматическая зенитная установка калибра 23 мм, предназначенная для поражения низколетящих воздушных целей. Может действовать как в стационарном, так и мобильном режимах, устанавливаясь на различные платформы, что позволяет ее использовать в различных условиях боя.