Страны Балтии призвали НАТО усилить противовоздушную оборону из-за РФ

Страны Балтии призвали НАТО улучшить противовоздушную оборону государств-членов, граничащих с Россией, на фоне критической нехватки противоракетных систем большой дальности в альянсе, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Очевидно, что приграничные страны находятся в самой критической ситуации. Если приграничные страны будут защищены, то, безусловно, Берлин и Париж также будут в значительно большей безопасности" , - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью агентству Bloomberg.

Способность отражать баллистические ракеты является одним из самых больших пробелов в обороне союзников. Оружие дальнего действия, такое как система Patriot, несколько из которых союзники по НАТО пожертвовали Украине, также чрезвычайно дорого.

В июле штаб-квартира НАТО направила своим государствам-членам предложения по новым оборонительным возможностям, а общее соглашение альянса ожидается во второй половине 2025 года. В предложениях изложены обязательства по расходам на следующие 20 лет.

Увеличение расходов на оборону

Главнокомандующий эстонской армией Андрус Мерило на прошлой неделе призвал правительство приобрести дополнительные боеприпасы на сумму 1,6 млрд евро для возможности нанесения ударов на большие расстояния.

Без этого военный конфликт с Россией означал бы для Эстонии "катастрофические потери", заявил командующий в документе, который не подлежит огласке, сообщает общественная телерадиокомпания ERR.

Эстония недавно ввела налог на оборону, и страна уже является второй по величине страной, тратящей на оборону в доле от экономического производства в НАТО после Польши. На прошлой неделе Певкур заявил, что расходы Эстонии на оборону могут потенциально вырасти до 4-5% от ВВП в ближайшие годы.

"За последние два года мы уже приобрели боеприпасов на сумму более 750 млн евро, что превышает общую сумму закупок за предыдущие 30 лет" , - сказал Певкур, добавив, что еще 3 млрд евро запланированы на закупку боеприпасов до 2028 года.

Российские дроны

Необходимость в получении ПВО была подчеркнута в выходные, когда два российских беспилотника вторглись на территорию Латвии и Румынии. Латвия заявила, что способность страны идентифицировать беспилотники в ее воздушном пространстве ограничена, а министр обороны Андрис Спрудс призвал к увеличению присутствия союзников во время встречи с высшими должностными лицами НАТО 11 сентября.

Самолеты НАТО патрулируют воздушное пространство трех стран Балтии: Эстонии, Латвии и Литвы, ни у одной из которых нет истребителей. После полномасштабного вторжения России в Украину прибалтийские чиновники также запросили регулярное присутствие союзных систем ПВО.

Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас предложил расширить полномочия воздушного патрулирования стран Балтии НАТО, чтобы позволить истребителям "немедленно взлетать и уничтожать беспилотники".