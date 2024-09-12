Чехия обвинила РФ в попытке возобновить влияние своей агентуры в стране

Спецслужбы Чехии продолжают считать Россию самой большой угрозой безопасности страны и отметили, что Москва пытается восстановить влияние своей агентуры, которую "прородило" масштабное изгнание сотрудников российского посольства в Праге. Об этом говорится в годовом докладе Службы информации безопасности (BIS), сообщает Европейская правда.

Контрразведка Чехии в течение года больше всего фокусировалась на злонамеренной деятельности России, а также киберугрозах и угрозах, связанных с современными технологиями. Усилили внимание и на деятельности Китая.

"Попытки России с намерением перекроить геополитическую карту мира и создать "новый мировой порядок" сейчас являются наибольшей угрозой и наибольшим вызовом для мирового сообщества" , – отметил в докладе директор BIS Михал Куделко.

В ней добавляют, что Россия представляет угрозу не только из-за войны в Украине, но и ее усилий для углубления конфликтов в обществах стран Запада, распространения дезинформации, диверсионной деятельности, что продолжит оставаться серьезным вызовом безопасности в обозримом будущем.

Контрразведка отметила, что Россия пытается возобновить влияние своей агентуры в Чехии под дипломатическим прикрытием после изгнания многих сотрудников и дипломатов российского посольства в Праге в 2021-2022 годах. Поэтому РФ чаще осуществляла шпионские операции и операции влияния либо напрямую с территории РФ, либо с территории дружественных или нейтральных стран.

Для этого используются как долгосрочная дипломатическая аккредитация, так и краткосрочные визы. Повысился и риск того, что чехов, с какой-то целью поедут в Россию, попытаются вербовать российские спецслужбы для шпионажа против Чехии. Риск приезда в Чехию завербованных россиянами подельников или спецслужб под прикрытием оценивают как высокий.

Для вербовки новых агентов россияне, прежде всего, используют мессенджер Telegram.

В докладе также отметили активизацию в 2023 году кибератак, за которыми предположительно стоит Россия по сравнению с 2022 годом. Очень часто использовались фишинговые письма, в частности замаскированные под дипломатическую переписку: злоумышленники атаковали такими письмами чешский МИД, а также рассылали подобные письма от имени якобы МИД Чехии, в том числе в другие страны.

Также фиксировали попытки проникновения в системы чешской железнодорожной инфраструктуры, имевшие частичный успех.

Кроме того, фиксировались многочисленные попытки подозрительных компаний законтрактовать у чешских производителей товары, которые могут использоваться в оборонной промышленности, в частности, запчасти к летательным аппаратам.

В начале 2023 года зафиксировали подтвержденные случаи обхода санкций в результате следующих соглашений: контрагенты заказали доставку якобы в Кыргызстан, но после остановки в Турции груз перенаправили сразу в Россию.

В контрразведке признали, что масштабы санкций требуют большого внимания контролирующих органов и отслеживание потенциального обхода санкций вызывает вызов.