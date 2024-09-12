Telegram начал отвечать на запросы правоохранителей – Liberation

Мессенджер Telegram после задержания основателя Павла Дурова во Франции начал сотрудничать со следствием. Компания начала отвечать на запросы правоохранителей, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Как отмечает французское издание Liberation, Telegram после задержания Дурова начал отвечать на юридические запросы. Речь идет о запросах французского управления по делам несовершеннолетних национальной полиции и жандармерии в нескольких уголовных расследованиях.

СМИ отмечает, что мессенджер предоставил информацию, которая, вероятно, поможет идентифицировать определенных подозреваемых в преступлениях против детей.

"Двери действительно открываются" , - отметила руководительница отдела борьбы с киберпреступностью во Франции Иоганна Брус.

"Сейчас информация распространяется среди всех прокуратур Франции, упорно призывающих возобновить собственные расследования с участием Telegram, которые до сих пор были приостановлены" , - говорится в материале.

В федеральной прокуратуре Бельгии сообщили Liberation, что некоторое время назад Telegram сменил позицию и начал более склонно сотрудничать с системой правосудия.

Напомним, в конце августа во Франции был задержан основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Его обвинили в том, что компания не модерировала сервис и не работала со следствием. Детальнее о том, что известно об аресте Дурова - в материале РБК-Украина.

Дурова освободили из-под ареста под залог в 5 млн евро. Ему запретили уезжать из Франции до завершения расследования.