Россияне обстреляли Донецкую область: погибла женщина, еще 6 человек ранены

12 сентября россияне обстреляли село Красноярское и Константиновку Донецкой области, в результате чего погибла 81-летняя женщина, еще 6 человек пострадали, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, Донецкая областная прокуратура.

"По данным следствия, 12 сентября 2024 года вооруженные силы РФ обстреляли поселок Красноярское Покровского района. В результате попадания средства поражения в одном из домов, где находилось пять членов семьи, возник пожар. Из-за атаки оккупантов погибла бабушка 81 года. Ее 58-летний сын с женой 49 лет, а также двое 21 и 28-летних внуков получили акубаротравмы".

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны. Также оккупанты ранили двух человек в Константиновке. В общем российские военные повредили 13 домов, линии электропередач, газопровод и автомобиль.