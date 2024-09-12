Росіяни обстріляли Донецьку область: загинула жінка, ще 6 людей поранено

12 вересня росіяни обстріляли село Красноярське та Костянтинівку Донецької області, внаслідок чого загинула 81-річна жінка, ще 6 людей постраждали, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, Донецька обласна прокуратура.



"За даними слідства, 12 вересня 2024 року збройні сили РФ обстріляли селище Красноярське Покровського району. Внаслідок влучання засобу ураження в одному з будинків, де перебувало п’ятеро членів родини, виникла пожежа. Через атаку окупантів загинула бабуся 81 року. Її 58-річний син з дружиною 49 років, а також двоє 21 та 28-річних онуків дістали акубаротравми".

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Також окупанти поранили двох людей в Костянтинівці. Загалом російські військові пошкодили 13 будинків, лінії електропередач, газогін та автомобіль.