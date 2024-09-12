В Киеве задержали пять поджигателей автомобилей военных

В Киеве задержали еще пятерых приспешников российских спецслужб, основными "целями" которых были внедорожники и микроавтобусы ВСУ. Об этом говорится в сообщениях СБУ и в Офисе генпрокурора, сообщает Левый берег.

По указанию россиян преступники подожгли 5 служебных автомобилей украинских защитников в трех районах города. Наряду с поврежденным транспортом злоумышленники покидали провокационные листовки, направленные на дискредитацию сил обороны.

В Голосеевском районе по ул. Ямской подожгли автомобиль "Chevrolet Tahoe". В Дарницком районе по ул. Урловской уничтожили автомобиль "Mercedes Vito", а в Оболонском районе по ул. Озерной сожгли автомобиль Niva.

Таким образом враг надеялся расшатать общественно-политическую обстановку в столичном регионе, выдавая заказные поджоги за работу вроде бы "украинского подполья".

Злоумышленники действовали двумя группами по два человека, еще один "работал" самостоятельно. Они являются жителями Сумской, Полтавской и Николаевской областей от 21 до 29 лет. В Киев фигуранты приехали на заработки.

По данным следствия, в конце августа-сентября 2024 года в поисках подработки подозреваемые получили сообщение в Telegram с предложениями за 1000 долларов США найти и сжечь автомобиль военнослужащего ВСУ или других военных формирований.

Мужчины искали такие автомобили в районах, где они проживают, фотографировали их и отправляли фото куратору в Telegram. Получив от заказчика согласие на поджог этих авто и обещание заплатить 1000 долларов США, покупали жидкость для разжигания огня и ждали ночи, чтобы выполнить задание.

На свой мобильный телефон поджигатели снимали, как машины горят, чтобы отчитаться заказчикам. Однако обещанные 1000 долларов США никто так и не получил.

Правоохранители задержали всех фигурантов "по горячим следам" в разных районах Киева. У них изъяты средства поджога, самодельные антиукраинские открытки и мобильные телефоны с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.