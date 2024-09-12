ЕС готовит санкции против Ирана за передачу баллистических ракет РФ – Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель передал странам-членам предложение санкций за передачу Ираном баллистических ракет России. Об этом на брифинге в Брюсселе в четверг заявил представитель внешнеполитической службы Петер Стано, сообщает Европейская правда.

Стано напомнил, что Европейский Союз призвал Иран не передавать России баллистические ракеты для использования против Украины. Но поскольку Иран, как выглядит, это сделал – ЕС предоставит "быстрый ответ".

"Высокий представитель Боррель уже подал странам-членам предложения по целевым мерам как часть ответа ЕС на это развитие событий" , – сказал Стано.

Он назвал передачу ракет эскалацией военной поддержки Ираном незаконной агрессии России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее во вторник подтвердил, что Иран передал баллистические ракеты России для использования в Украине, из-за чего новые санкции против Тегерана неизбежны.

Свой пакет санкций против Ирана и России уже объявила Великобритания.

После Министерство финансов США также объявило о новых санкциях против Ирана.