Из-за обстрелов в подземной ловушке оказался 151 шахтер в Доброполье – нардеп
В результате российского обстрела гражданской инфраструктуры под землей остается 151 горняк шахты в Доброполье Донецкой области. Об этом завил нардеп и глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец, сообщает Украинская правда.
Из-за атаки российских оккупантов обесточены город Доброполье и населенные пункты рядом. Без электричества остались угольные шахты.
Сейчас из-за отсутствия электричества, происходит загазирование и подтопление производственных выработок. Также возникла угроза подтопления горношахтного оборудования, установок, отмечает Волынец.