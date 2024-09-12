Через обстріл у підземній пастці опинився 151 шахтар у Добропіллі – нардеп

Внаслідок російського обстрілу цивільної інфраструктури під землею залишається 151 гірник шахти в Добропіллі на Донеччині.﻿﻿ Про це заявив народний депутат та голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець, повідомляє Українська правда.

Через атаку російських окупантів знеструмлені місто Добропілля та населені пункти поруч. Без електрики залишились вугільні шахти.

Наразі через відсутність електрики, відбувається загазування і підтоплення виробничих виробок. Також виникла загроза підтоплення гірничошахтного обладнання, установок, зазначає Волинець.