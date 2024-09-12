Оккупанты обстреляли село в Донецкой области: трое погибших

В результате утреннего артиллерийского удара по Веролюбовке Константиновской громады погибли три человека, еще двое получили ранения.﻿﻿ Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает Украинская правда.

Филашкин сообщил, что утром 12 сентября российские войска нанесли артиллерийский удар по селу Веролюбовка Константиновской общины, что привело к гибели трех человек, еще двое получили ранения.

Один из снарядов попал в территорию местного предприятия, где находились люди. Во время атаки были уничтожены грузовик с гуманитарной помощью и легковой автомобиль.

Кроме того, под ударом оказался частный сектор Константиновки - там повреждены 7 домов и линия электропередач.