Оккупанты обстреляли село в Донецкой области: трое погибших
В результате утреннего артиллерийского удара по Веролюбовке Константиновской громады погибли три человека, еще двое получили ранения. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает Украинская правда.
Филашкин сообщил, что утром 12 сентября российские войска нанесли артиллерийский удар по селу Веролюбовка Константиновской общины, что привело к гибели трех человек, еще двое получили ранения.
Один из снарядов попал в территорию местного предприятия, где находились люди. Во время атаки были уничтожены грузовик с гуманитарной помощью и легковой автомобиль.
Кроме того, под ударом оказался частный сектор Константиновки - там повреждены 7 домов и линия электропередач.