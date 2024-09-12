Окупанти обстріляли село на Донеччині: троє загиблих

Внаслідок ранкового артилерійського удару по Віролюбівці Костянтинівської громади загинули троє людей, ще двоє отримали поранення.﻿﻿ Про це заявив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє Українська правда.

Філашкін повідомив, що вранці 12 вересня російські війська завдали артилерійського удару по селу Віролюбівка Костянтинівської громади, що призвело до загибелі трьох людей, ще двоє зазнали поранень.

Один зі снарядів влучив у територію місцевого підприємства, де перебували люди. Під час атаки було знищено вантажівку з гуманітарною допомогою та легковий автомобіль.

Крім того, під ударом опинився приватний сектор Костянтинівки — там пошкоджені 7 будинків і лінія електропередач.