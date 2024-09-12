В ООН заявили о гибели шести работников в результате удара Израиля по Газе

Израиль убил шестерых работников агентства ООН по палестинским беженцам (БАПОР) во время авиаудара по школе в Полосе Газы. Об этом пишет Politico со ссылкой на компанию, сообщает Левый берег.

В агентстве заявили, что Израиль нанес удар по школе, которая использовалась как приют в лагере для беженцев в центральной Газе. Число погибших якобы было самым большим "среди нашего персонала за один инцидент".

По данным представителей органа по вопросам здравоохранения Газа, которым руководит ХАМАС, погибли по меньшей мере 34 человека.

"Среди погибших был руководитель приюта UNRWA и другие члены команды, которая оказывала помощь перемещенным лицам" , – говорится в заявлении агентства.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал инцидент "совершенно неприемлемым".

"Сегодня израильская авиация снова нанесла удар по школе, которая стала убежищем для около 12 000 человек. Среди погибших шесть наших коллег из UNRWA. Эти драматические нарушения международного гуманитарного права должны прекратиться сейчас" , – написал он на соцплатформе X.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее сообщила, что ее военно-воздушные силы "нанесли точный удар" по центру управления ХАМАСа, расположенному внутри лагеря беженцев. ЦАХАЛ неоднократно обвинял боевиков в атаках по гражданской инфраструктуре, включая школы и больницы.

В январе Израиль заявлял, что сотрудники БАПОР были причастны к атаке ХАМАС на страну в прошлом году 7 октября, в результате которой погибли 1200 израильтян, что заставило несколько европейских стран временно прекратить финансирование агентства. ООН уволила ряд его работников после того, как обнаружила, что они могли быть причастны к резне.

Глава БАПОРа Филипп Лаццарини заявил, что по меньшей мере 220 сотрудников агентства были убиты в Смуге Газа после вторжения Израиля, которое ЦАХАЛ начал в ответ на нападение 7 октября.

Несколько дней назад по меньшей мере 40 человек погибли в результате ударов Израиля по югу Полосы Газы. Еще около 60 человек были ранены. Удары пришлись на гуманитарную зону. Израиль утверждал, что целью атаки являлся операционный центр боевиков ХАМАС. Также он заявил, что принял меры для минимизации рисков для гражданских.