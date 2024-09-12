Кудрицкий: Ни на одной электростанции не построили второй уровень защиты

Уязвимые к атакам "шахедов" объекты энергетики - в том числе и подстанции на электростанциях - должны были закрыть вторым уровнем защиты, но он был реализован только на подстанциях "Укрэнерго". Об этом рассказал бывший глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает Экономическая правда.

"Важно сказать, что первый действительно построен на 100%, второй построен, но только на подстанциях "Укрэнерго", он не построен ни на каких других объектах. Например, на электростанциях" , - отметил он.

По его словам, вторым уровнем должны были защищаться объекты, уязвимые к прямым попаданиям "шахедов" - где как минимум есть трансформаторы.

"Это электростанции, там есть такие же трансформаторы, такие же распределительные устройства, как и на подстанциях "Укрэнерго" , - заявил Кудрицкий.

Он подчеркнул, что в этот перечень могут быть включены важные транзитные подстанции облэнерго или объекты критической инфраструктуры и нефтегазовая инфраструктура.