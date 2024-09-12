Зеленский сделал заявление о разрешении на дальнобойные удары по России

Украина была очень убедительной и подготовленной в аргументации необходимости дать разрешение на применение по России дальнобойного оружия во время вчерашнего визита государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Великобритании Дэвида Лемми, сообщает Левый берег.

Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции по случаю визита литовского коллеги. Он добавил, что затягивание разрешения на использование до сих пор дефицитного дальнобойного оружия приводит к тому, что Россия перемещает эти военные цели вглубь своей территории.

"Поэтому, если снимаются ограничения партнерами, то очень хотелось бы, чтобы это была стратегия победы Украи ﻿ ны, а не политическая стратегия. Снимать ограничения - значит снимать ограничения" , - сказал он.

Если партнеры предложат снять ограничения на удары меньше, чем на ту дальность, на которую россияне уже перетянули свои военные цели, то это "исключительно политическое решение, чтобы снять давление с партнеров других стран и Украины, журналистов на страны, которые должны это решение принять".