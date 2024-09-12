Удары РФ по подстанциям Украины могут вызвать ЧП на одной из АЭС – Bloomberg

Дальнейшие российские удары по энергосети Украины могут привести к чрезвычайной ситуации на одной из трех работающих атомных электростанций, которые контролируются Киевом.﻿ Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на интервью с министром энергетики Украины Германом Галущенко, сообщает Экономическая правда.

В Украине есть тысячи электроподстанций, но под угрозой находятся десять ключевых узлов, связанных с атомными станциями. Их уничтожение может погрузить страну в темноту и спровоцировать радиационную чрезвычайную ситуацию.

Российские удары все больше приближают ядерные риски к границам Украины с Европейским Союзом, добавил он.

"Они точно знают, что делают ﻿. Не случайно они атакуют подстанции, критически важные для ядерной безопасности" , - сказал Галущенко.

Подстанции обеспечивают стабильность, регулируя передачу электроэнергии высокого напряжения. В отличие от ископаемых или возобновляемых источников, для работы ядерных станций нужен постоянный поток электроэнергии для поддержания работы систем безопасности.

Без этого топливо в активной зоне реактора может перегреться, что грозит неконтролируемым и опасным выбросом радиации.

Подчеркивая риск для ядерной безопасности, на прошлой неделе Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сделало необычный шаг, расширив свою миссию мониторинга в Украине на подстанции.

Инспекторы МАГАТЭ обычно занимаются учетом ядерных материалов, а не контролем национальных энергосетей.