Генштаб: Больше всего боев на Кураховском и Покровском направлениях

С начала суток было зафиксировано 79 боевых столкновений вдоль линии фронта. Больше всего боев зафиксировано на Кураховском и Покровском направлениях.﻿ Со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 12 сентября, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По данным Генштаба, сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов на Харьковщине, Черниговщине и Сумщине пострадали, в частности, громады населенных пунктов Тимофеевка, Ивано-Шийчино, Гремяч, Суходол, Порозок.

Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами по районам Павловки, Марьино, Белополье, Ободов и Рек.

На Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении с начала суток российские оккупанты проводили наступательные действия возле Синьковки и Колесниковки. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Лиманском направлении противник три раза атаковал у Дружелюбовки и Невского. Ситуация контролируемая.

На Северском направлении Силы обороны отражали попытки агрессора продвинуться вблизи Верхнекаменского. Один бой в этом районе еще продолжается.

На Краматорском направлении в настоящее время произошло четыре боестолкновения в районах Железнянского и Ступочек. Вместе с тем, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Павловское и Новопокровка.

На Торецком направлении оккупанты, при поддержке бомбардировочной авиации, четыре раза пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Нью-Йорка и Нелиповки. Получили жесткий отпор. Кроме этого, российские агрессоры нанесли удары НАРами и КАБами по Торецку и Иванополью.

На Покровском направлении противник совершил 20 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Новотроицкое, Новогродовка, Гродовка, Селидово и Михайловка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск РФ и отбили 14 атак, сейчас еще идут шесть боев.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 33 раза в сторону Желанного Первого, Украинского, Александрополя, Георгиевки и Константиновки. 27 попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты. Бои продолжаются - горячее всего на данный момент возле Георгиевки.

На Времовском направлении противник дважды безуспешно штурмовал наши позиции вблизи Золотой Нивы и Катериновки.

На Приднепровском направлении тоже отбиты две вражеские атаки.

На других направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений.