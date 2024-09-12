Глава МККК отреагировала на убийство сотрудников на Донбассе

Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич заявила, что "решительнее осуждает" нападения на сотрудников своей гуманитарной миссии. Так она отреагировала на российский удар по Донецкой области, в результате которого погибли три сотрудника Красного Креста, сообщает Лига.net.

"Я решительно осуждаю нападения на сотрудников Красного Креста. Это недопустимо, что под обстрел попало место раздачи помощи. Сегодня наши сердца разбиты, мы оплакиваем потерю наших коллег и заботимся о раненых" , – сказала Сполярич.

Днем 12 сентября в Донецкой области в результате российских обстрелов погибли трое штатных сотрудников МККК. Еще двое – получили ранения.

Тогда же уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец написал: "Об обстреле уже известно, но МККК, равно как и МФКК, – молчат! Никакой реакции, осуждения или выражения сострадания! Таким образом это молчание лишь прикрывает преступную политику РФ".

Он добавил, что МККК должен официально и публично признать нарушение Россией норм Женевских конвенций. Впрочем, Сполярич не сказала ни слова о РФ, отвлеченно призвав "уважать международное гуманитарное право".